أوشاكوف: روسيا سمعت بفكرة المحادثات الخماسية حول أوكرانيا "من الصحف فقط"

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن اقتراح إجراء محادثات خماسية بشأن أوكرانيا لم يأت إلى روسيا من تركيا عبر القنوات الرسمية، وسمعت موسكو به "من الصحف فقط".

وقال أوشاكوف: "لا أعرف ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من اقترح ذلك أم سواه. لأننا رأينا ذلك في الصحف فقط. لم نسمع قط مثل هذا الخيار من أردوغان".

وأضاف أن مثل هذا الاقتراح لم يتم تلقيه من خلال القنوات الدبلوماسية أيضًا.

وأردف: "نحن لا نرفض أي اتصالات. لكنه ما زال من غير الواضح ما الذي سنبحثه".

المصدر: تاس