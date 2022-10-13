البنك الدولي يقدم 530 مليون دولار لكييف

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، عن تقديم 530 مليون دولار لأوكرانيا بحلول نهاية أكتوبر، مشيرا الى أن البنك قدم لكييف حتى الآن 11 مليار دولار.

وقال مالباس في مؤتمر جلسة الخريف لهيئتي إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "نحن نستخدم حاليا ضمانات المانحين، وهي شكل من أشكال التأمين.. خصصنا حتى الآن 11 مليار دولار للحكومة الأوكرانية وبحلول نهاية هذا الشهر، سيكون هناك 530 مليون دولار أخرى بضمانات من الحكومة البريطانية، وكذلك المساعدة من الدنمارك".

وأضاف رئيس البنك الدولي: "تشارك دول كثيرة في عملية دعم أوكرانيا".

المصدر: تاس