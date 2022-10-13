اعتقال 26 سوريا في مقدونيا الشمالية قرب الحدود اليونانية

أعلنت الشرطة في مقدونيا الشمالية، احتجاز 26 مهاجرا كانوا يختبئون داخل سيارتين يقودهما مهربان، قرب الحدود الجنوبية مع اليونان.

وقال بيان للشرطة إن السيارتين كانتا بالقرب من بلدة فالاندوفو في وقت متأخر من الأربعاء عندما رصد السائقان حاجزا للشرطة أمامهما وأوقفا السيارتين ولاذا بالفرار مع الركاب.

وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة تمكنت بعد مطاردة قصيرة من اعتقال 26 مهاجرا سوريا، فضلا عن السائقين، أحدهما صربي والآخر من مقدونيا الشمالية.

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ويواجه المشتبه بهما، في حالة إدانتهما بتهمة تهريب المهاجرين، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ويُرجح أن المهاجرين، الذين سيتم ترحيلهم إلى اليونان، دخلوا البلاد بشكل غير قانوني من اليونان واتجهوا شمالا عبر مقدونيا الشمالية وصربيا للوصول إلى دول أوروبية أكثر ثراء.

المصدر: "أسوشيتد برس"