تضرر مبنى سكني في مدينة بلغورد الروسية الحدودية بشظايا صاروخ أوكراني (فيديو)

تضرر مبنى سكني في مدينة بلغورد الروسية الحدودية جراء سقوط شظايا صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه المدينة وتصدت لها الدفاعات الجوية الروسية.

وقال عمدة المدينة أنطون إيفانوف، "تضرر مبنى سكني في شارع جوبكين في المدينة نتيجة سقوط شظايا استهداف صاروخي أوكراني للمدينة حيث تصدت له دفاعاتنا الجوية"، منوها بتضرر الطابق العلوي للمبنى السكني.

ولفت إلى أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية تصدت للصواريخ التي أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه المدينة إلا أن شظايا الصاروخ المتفجر في الهواء سقطت على المبنى.

وقالت وسائل الإعلام إنه تم قصف بلغورد بأربعة صواريخ من طراز أورغان من منطقة خاركوف وتم إسقاط جميع الصواريخ بواسطة الدفاعات الجوية الروسية.

لكن الحطام أصاب وألحق أضرارا بسيارات وشقة في الطابق العلوي وواجهة متجر.

من جهته أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بفتح قضية بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدينة .

المصدر: نوفوستي