ألمانيا.. اعتقال زعيم جماعة يمينية متطرفة كانت تخطط لانقلاب

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، اعتقال رئيس مجموعة من أنصار "الإمبراطورية الألمانية" وهي تنظيم يميني متطرف، بشبهة التخطيط لانقلاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة المصنفة إرهابية كانت تعتزم القيام بانقلاب على الحكومة الفيدرالية واختطاف وزير الصحة كارل لوترباخ.

وتلتزم المجموعة بإيديولوجية لا تعترف بالدستور الحالي وتعتقد أن "الرايخ الثاني" لا يزال قائما على أساس دستور عام 1871.

المصدر: وكالات