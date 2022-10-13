بوتين يتوسط بين رئيسي طاجيكستان وقرغيزستان: نحن شركاء استراتيجيون

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل اجتماعه برئيسي طاجيكستان وقرغيزستان بأن كلا البلدين حليفان مقربان لروسيا، وقال "نحن شركاء استراتيجيون".

وكان بوتين قد اجتمع بالرئيسين الطاجيكي إمام علي رحمن، والقرغيزي صادير جباروف، اللذين لم يصافحا بعضهما البعض في بداية اللقاء.

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وقد عقد بوتين اجتماعا ثلاثيا برئيسي البلدين على هامش اجتماع مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة مع آسيا CICA، المنعقد في أستانا بكازاخستان. حيث ناقش الزعماء الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية، على خلفية الصدامات العسكرية بين البلدين الجارين التي تنظر إليها موسكو بقلق.

وقد اندلعت تلك المواجهات منتصف سبتمبر الماضي، بينما اتهمت قرغيزستان حرس الحدود الطاجيك بالتسلل إلى جزء من الحدود بالقرب من بولاك باشي في منطقة باتكين في قرغيزستان، ووقع الطرفان على بروتوكول لإنهاء القتال على الحدود في نهاية سبتمبر.

المصدر: RT