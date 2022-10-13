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مسؤول ألماني يحذر من ارتفاع معاداة السامية بسبب أزمة الطاقة

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مسؤول ألماني يحذر من ارتفاع معاداة السامية بسبب أزمة الطاقة
ألمانيا، أرشيف
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حذر رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، يوسف شوستر، من ارتفاع محتمل للمشاعر المعادية للسامية في البلاد في الشتاء القادم، بسبب زيادة دعم الحركات المتطرفة فيها ،على خلفية أزمة الطاقة.

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وقال شوستر في حديث لمجموعة "RND" الإعلامية: "أشهد بقلق كبير تجدد الميل نحو زيادة دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" (اليميني المعارض) وكذلك الحركات الراديكالية الأخرى التي تصبح أقوى بسبب أزمة الطاقة".

وأضاف أن التطورات الأخيرة تعد "دليلا جديدا على أن الناس في الأوقات الصعبة يبحثون عن ملاذ من القوى الراديكالية والأيديولوجيات التبسيطية"، مشيرا إلى أن هذا النزع تؤكده مرة أخرى نتائج الانتخابات إلى مجلس النواب بمنطقة ساكسونيا السفلى والتي تمكن فيها حزب "البديل من أجل ألمانيا" مضاعفة حصته مقارنة مع الانتخابات السابقة، كما أشار إلى نمو الدعم لهذا الحزب في براندنبورغ. ويرى أنه عندما يدور الحديث عن البحث عن المسؤولين عن الأزمات والمشاكل فيختار الناس مرارا اليهود كبش فداء. وأوضح: "أنا خائف من ارتفاع معاداة السامية في الشتاء، وأرى في ذلك خطرا بالنسبة لمجتمعنا والديمقراطية بشكل عام".

المصدر: نوفوستي

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