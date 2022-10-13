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بوريل يشتكي من الممتنعين: "بالنسبة لي هذا كثير جدا"

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بوريل يشتكي من الممتنعين:
Sputnik
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اشتكى مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن العديد من من الدول امتنعت عن التصويت على القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وفي التفاصيل، أعرب رئيس الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي عن أسفه لأن العديد من الدول، أي ما يقرب من 20٪ من جميع دول العالم، رفضت دعم أو التحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء بشأن القرار المناهض لروسيا بشأن الاستفتاءات في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وفي منطقتي خيرسون زابوروجي.

وقال بوريل خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية في بلجيكا: "نحن راضون، وأنا سعيد جدا بالنتيجة. تم بذل الكثير من العمل لضمان تجاوزنا عتبة 140- نتيجة التصويت الأول.. ولكن يجب أيضا أن أقول إنني قلق للغاية لأنه كان هناك الكثير من الدول التي امتنعت عن التصويت. قرر عشرون بالمائة أو نحو ذلك من المجتمع الدولي عدم دعم أو رفض الضم الروسي. بالنسبة لي، هذا كثير جدا".

المصدر: تاس

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