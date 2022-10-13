14 دولة من أعضاء الناتو توقع مذكرة حول إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي

أفادت وكالة "DPA" بأن 14 دولة من الدول الأعضاء في حلف الناتو وقعت اليوم الخميس في بروكسل مذكرة حول إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي أكثر تقدما.

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة إن وزيرة الدفاع الألمانية، كريسنيت لامبرخت، وزملاءها في حلف الناتو وقعوا على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل مذكرة حول إنشاء ما يسمى بـ "الدرع الصاروخية الأوروبية".

ومن المتوقع أن يساعد هذا النظام في سد الثغرات الموجودة في نظام الدفاع الجوي الأوروبي الحالي.

وأشارت الوكالة إلى وجود مشاكل معينة في مجال الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وكذلك المسيرات والصواريخ المجنحة.

وأضافت أن إنشاء نظام الدفاع الجوي الموحد متعلق بتغير الوضع الأمني بسبب التطورات الأخيرة في أوكرانيا، متابعة أنه حتى الآن كان الدفاع الجوي في أوروبا يستهدف بالدرجة الأوروبي مواجهة التهديدات المحتملة من جانب إيران.

وجرت مراسم توقيع المذكرة بمشاركة ممثلين من كل من بلجيكا وبلغاريا وبريطانيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا والتشيك. وأعلنت إستونيا عن رغبتها في الانضمام إلى هذا المشروع أيضا.

المصدر: تاس