لوكاشينكو: سياسة الغرب قد تؤدي لاندلاع حرب عالمية ثالثة

حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" من أن تنظيم الانقلابات وسياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب تحمل مخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقال لوكاشينكو في كلمة خلال المؤتمر المنعقد اليوم في أستانا عاصمة كازاخستان: "كيف تتناسب ممارسة تنظيم الانقلابات في البلدان الأخرى ومعاقبة الدول التي ترد على هذه التحديات مع معايير القانون الدولي؟ ... يجب أن تكون إجابتنا واضحة: هذا غير مقبول ويحمل مخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة".

وأضاف الرئيس البيلاروسي أنه لن يكون هناك منتصرون في الحرب العالمية الثالثة، داعيا إلى ضرورة أن يفكر الجميع في ذلك، لأن الوضع الأمني ​​يتدهور بشكل كارثي ليس فقط في أوروبا، ولكن في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي