قاض أمريكي يلزم ترامب بحضور جلسة استماع في دعوى اتهامه بالاغتصاب

رفض قاض فيدرالي طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف إجراءات دعوى تشهير ضده من امرأة اتهمته بالاغتصاب، الأمر الذي يتطلب منه الاستعداد للشهادة الأسبوع المقبل.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، لويس كابلان، بأن حجة ترامب لا تفي بالحد القانوني المطلوب لإصدار وقف في الدعوى التي رفعتها المؤلفة، إي جين كارول.

واتهمت كارول، الرئيس الأمريكي السابق ترامب باغتصابها في متجر بمنطقة مانهاتن بنيويورك في تسعينيات القرن الماضي، ورد ترامب بأنها كاذبة وأورد ملاحظات تنتقد مظهرها.

وجادل ترامب بأنه يجب أن يتمتع بحصانة من الدعوى، ولكن القاضي وجد أن ترامب يحاول تأجيل القضية قدر الإمكان.

وفي وقت سابق، جادل محامون بأن ترامب يجب أن يمنح الحصانة في قضية الاغتصاب المرفوعة ضده من قبل كارول.

وأكد محامون في ملف تم تقديمه سابقا إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية في مانهاتن أنه يجب تصنيف ترامب على أنه "موظف في الحكومة" وأن يحصل على حصانة من الدعوى بموجب ما يعرف بقانون "ويسفول".

ويمنح هذا القانون الموظفين الفيدراليين حصانة مطلقة من المطالبات التي تنشأ في سياق واجباتهم الرسمية.

المصدر: The Hill