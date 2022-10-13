مجلة: ترامب هدد بالكشف عن مصادر التحقيق في ادعاء "تدخل" روسيا في الانتخابات الأمريكية
AP
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توعد دونالد ترامب مع انتهاء فترة رئاسته، بالكشف عن معلومات سرية حول المسؤولين المشاركين في التحقيق مع السلطات الفيدرالية حول مزاعم "تدخل" روسيا بالانتخابات الأمريكية الرئاسية.
ونقلت مجلة رولينغ ستون ليلة الخميس عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي السابق بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، أصر على ضرورة أن توضع أسماء المصادر "أمام مرأى من الجميع" حتى يعرف المواطنون الأمريكيون الحقيقة حول من "فعل هذا" بالرئيس.
وبنهاية المطاف، أثنت قيادة أجهزة الاستخبارات على الرئيس عن الكشف عن الأسماء، ولكن، كما قال واحد ممن سربوا المعلومات للمجلة، لا يزال ترامب "مهووسا" بفكرة الكشف عن المصادر.
المصدر: تاس