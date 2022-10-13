مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا يتحول إلى منظمة دولية

صرح رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بأن المشاركين في قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات الثقة في آسيا CICA قد اعتمدوا بيانا بشأن تحول المؤتمر إلى منظمة دولية.

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وتترأس كازاخستان منذ عام 2020 المؤتمر، وهو منتدى حكومي دولي لتعزيز التعاون من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا، ويقوم المؤتمر على أساس الاعتراف بوجود صلة وثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا وبقية العالم، حيث تستند فكرته الأساسية على أولوية عدم تجزئة الأمن، والمبادرة المشتركة والتفاعل متبادل المنفعة للدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

المصدر: تاس