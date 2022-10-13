بوتين يحذر من الجوع والاضطرابات على خلفية تقلب أسعار موارد الطاقة والغذاء في العالم

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وجود تهديد حقيقي بحدوث مجاعة واضطرابات واسعة النطاق على خلفية تقلب أسعار الطاقة والغذاء في العالم.

وأضاف بوتين خلال كلمته في مؤتمر "التفاعل وبناء الثقة في آسيا" في العاصمة الكازاخية أستانا: "يتعين على مؤتمرنا والاتحادات الإقليمية الأخرى التعامل مع العديد من المشاكل الحادة. أعني، من بين أمور أخرى، التقلب المتزايد في الأسعار العالمية لموارد الطاقة والأغذية والأسمدة والمواد الخام وغيرها من السلع المهمة".

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وتابع قائلا: "هذا يؤدي إلى تدهور نوعية الحياة في كل من البلدان المتقدمة والنامية.. علاوة على ذلك، هناك تهديد حقيقي بحدوث مجاعة واضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، لا سيما في أفقر البلدان".

المصدر: تاس