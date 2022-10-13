من ساند روسيا من العرب ومن وقف على الحياد في التصويت الأممي على قرار إدانة استفتاءات الانضمام؟

من مجموعة الدول العربية صوتت سوريا ضد قرار أممي بعدم الاعتراف بالاستفتاءات في دونباس وخيرسون وزابوروجيه، فيما امتنعت من هذه المجموعة عن التصويت الجزائر والسودان.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قرارا مناهضا لروسيا لا يعترف بالاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، وصوتت 143 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت عن التصويت 35 دولة.

وصوتت روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا ضد القرار. ومن بين الممتنعين عن التصويت أتت الصين والهند وجنوب إفريقيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والسودان والجزائر.

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