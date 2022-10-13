مؤسس شركة NSO يغادرها ويؤسس شركة ناشئة مع المستشار السابق للنمسا

أفاد موقع "غلوبس" الإسرائيلي بأن مؤسس شركة NSO، شاؤول خوليو، قرر ترك هذه الشركة لتأسيس شركة DREAM، التي تركز على حماية البنى التحتية الحيوية، من هجمات الفدية والتخريب.

وقال التقرير إنه "بهذه الطريقة يكمل خوليو انتقاله من عالم الإنترنت الهجومي، إلى عالم الإنترنت الدفاعي، بعد أن أصبح برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته NSO أداة مثيرة للجدل"، مشيرا إلى أنه "حتى في الشركة الجديدة، سيستمر خوليو في خدمة الهيئات الحكومية وبيع بضاعته لشركات البنية التحتية الوطنية".

وعلى الرغم من أن خوليو ترك منصبه كرئيس تنفيذي لشركة NSO في أغسطس، إلا أنه ظل مستشارا، ولا يزال يعمل على تحديد المشترين للشركة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية كان يعمل على إنشاء شركة جديدة، حيث قام بتجنيد شريك لامع، وهو المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتز، بالإضافة إلى ذلك، جمع 20 مليون دولار من المستثمرين، بقيادة فرانسيس بيرز.

ويضم فريق المستثمرين شركاء مقربين من فريقه، بما في ذلك إيدي شالو، المستثمر الأول في NSO والشركة التي أسسوها في وقت سابق Mediaand، ومؤسس Empire Online، نعوم لانير، وشالوم ماكنز، المالك المسيطر لشركة "درافت كينجز" للمراهنات الرياضية، وثلاثة رواد أعمال إلكترونيين إسرائيليين.

المصدر: i24news