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تحطم طائرة مقاتلة وسط أوكرانيا

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تحطم طائرة مقاتلة وسط أوكرانيا
Sputnik
أوكرانيا، أرشيف
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أفاد سلاح الجو الأوكراني بتحطم مقاتلة أوكرانية مساء أمس الأربعاء في ضواحي مدينة فينيتسا وسط البلاد.

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وجاء في بيان صدر عنه: "في الساعة 21:00 تقريبا من 12 أكتوبر الجاري تحطمت بالقرب من مدينة فينيتسا طائرة مقاتلة تابعة لأحد ألوية الطيران التكتيكية التابعة لسلاح الجو الأوكراني. وتم إخراج الطيار من المقاتلة بنجاح".

ولم يدقق البيان سبب وقوع الحادث، متابعا أن الطيار "بدأ يفقد السيطرة على المقاتلة لأسباب تقنية مجهولة".

المصدر: نوفوستي

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