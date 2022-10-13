طوكيو: الرؤوس النووية الجديدة لكوريا الشمالية قادرة على وصول اليابان

أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أن وزارته تعتقد أن كوريا الشمالية قد حققت بالفعل تصغير الرأس الحربي النووي اللازم لتجهيز الصواريخ الباليستية برؤوس نووية.

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وقال هامادا خلال الاستماعات البرلمانية، اليوم الخميس: "نعتقد أنهم قد حققوا مستوى تصغير شحنة الرأس الحربي النووي التي يمكن استخدامها لتزويد صواريخ باليستية، وبلادنا تقع في منطقة الإصابة بها".

وأجرت كوريا الشمالية 7 إطلاقات للصواريخ منذ 25 سبتمبر الماضي، و25 إطلاقا منذ بداية العام الجاري. وأفادت وسائل الإعلام الدولية أيضا بأن كوريا الشمالية أجرت في الفترة بين 25 سبتمبر الماضي و9 أكتوبر الجاري مناورات بالأسلحة النووية التكتيكية كان يشرف عليها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

المصدر: نوفوستي