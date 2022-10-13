سيئول تبحث خيارات ردع التهديدات النووية الكورية الشمالية

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، اليوم الخميس، إنه يستمع بحرص لمختلف الآراء في بلاده والولايات المتحدة لبحث إجراءات تعزيز الردع الموسع ضد التهديدات النووية من كوريا الشمالية.

وأكد يون ردا على سؤال حول تقرير صحفي يزعم أن سيئول طلبت من واشنطن اتخاذ إجراءات وسط احتمال إجراء تجربة نووية سابعة من قبل كوريا الشمالية أيضا أنه يبحث بعناية في "الاحتمالات المختلفة".

وفي وقت سابق قال مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي، كيم سيونغ هان، أن بلاده ستعمل مع الصين والمجتمع الدولي لجعل كوريا الشمالية تسير على الطريق الصحيح، بما يفضي إلى نزع سلاحها النووي.

هذا وقد أعلنت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، عن إطلاق صاروخي كروز بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي عبرها بيونغ يانغ لاستعراض قدراتها النووية.

المصدر: يونهاب