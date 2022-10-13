كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية: السعودية ليست حليفا مثاليا

اعتبر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، أن المملكة العربية السعودية ليست حليفا مثاليا لبلاده.

وأضاف مايكل ماكول في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية يوم الأربعاء: "لكنهم (السعودية) شريك أمن قومي رئيسي ضد إيران التي تشكل أكبر تهديد في المنطقة".

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وتابع قائلا: "عندما يخرج الرئيس ويصفهم بأنهم منبوذون أو عندما يقصفهم المتمردون الحوثيون.. والحوثيون وكلاء لإيران.. حينها سيعرض السعوديون والإماراتيون اتفاقيات إبراهيم للخطر".

وأردف بالقول: "إن ذلك يضع نبرة سيئة، وأعتقد أنه سيجعل العالم أكثر خطورة".

وفجر الخميس، أعلنت وزارة الخارجية السعودية فجر الخميس، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.

وأكدت أنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.

المصدر: "فوكس نيوز"