البيت الأبيض: مخاطر انخراط واشنطن وحلف الناتو في الأزمة الأوكرانية باتت مرتفعة

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن مخاطر انخراط الولايات المتحدة وحلف الناتو، في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت مرتفعة في الوقت الحالي.

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وأفاد جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الأربعاء ردا على سؤال بشأن مدى انخراط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في العملية العسكرية الروسية الخاصة، بأنه "لا شك في أن المخاطر باتت مرتفعة".

وصرح المسؤول الأمريكي بأن الولايات المتحدة في طريقها لتسليم أول نظامين من أنظمة NASAMS إلى أوكرانيا "في المستقبل القريب جدا".

ورفض كيربي تقديم تاريخ محدد لموعد وصول أنظمة NASAMS، لكنه قال إن الولايات المتحدة مهتمة بالتأكيد بتسريع العملية بسرعة.

وقال ممثل الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا ولن ترسل قوات أمريكية للقتال على أراضي أوكرانيا، مضيفا أن لا أحد يريد تصعيد هذه الحرب إلى المرحلة النووية.

المصدر: "سبوتنيك"