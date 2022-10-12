 
مباشر

ماكرون: تزويد أوكرانيا بكل الأسلحة التي تطلبها يضعف الجيش الفرنسي

أخبار العالم

ماكرون: تزويد أوكرانيا بكل الأسلحة التي تطلبها يضعف الجيش الفرنسي
Legion-Media Tomas Tkacik / SOPA Images/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tz30

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لا تستطيع أن تقدم لأوكرانيا كل الأسلحة التي تطلبها، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى إضعاف الجيش الفرنسي.

وفي حديث لقناة "فرانس 2"، اعترف ماكرون بأن "هذا يشكل مشكلة بالفعل، وهي تظهر دائما عندما يدور الحديث عن التوريدات العسكرية".

وتابع: "ولذلك لا نستطيع أن نقدم لأوكرانيا كميات الأسلحة التي تطلبها".

إقرأ المزيد
ماكرون: من مصلحة أوكرانيا التفاوض مع روسيا
ماكرون: من مصلحة أوكرانيا التفاوض مع روسيا

وأضاف أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يطلب مني إرسال كمية معينة من الأسلحة، ولكن ينبغي علي أن أترك بعضها لنا لحماية أنفسنا والجناح الشرقي للناتو".

وأكد أن فرنسا "تساعد أوكرانيا في المقاومة على الأرض، ولكن ليس لغرض مهاجمة روسيا"، مضيفا: "نحن لسنا طرفا في هذا النزاع".

وأعاد إلى الأذهان أن "فرنسا كانت تساعد أوكرانيا بالأسلحة منذ بداية النزاع"، وخلال الأسابيع القادمة تخطط فرنسا لتزويدها بالرادارات وأنظمة الدفاع الجوي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا