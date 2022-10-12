ماكرون: تزويد أوكرانيا بكل الأسلحة التي تطلبها يضعف الجيش الفرنسي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لا تستطيع أن تقدم لأوكرانيا كل الأسلحة التي تطلبها، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى إضعاف الجيش الفرنسي.

وفي حديث لقناة "فرانس 2"، اعترف ماكرون بأن "هذا يشكل مشكلة بالفعل، وهي تظهر دائما عندما يدور الحديث عن التوريدات العسكرية".

وتابع: "ولذلك لا نستطيع أن نقدم لأوكرانيا كميات الأسلحة التي تطلبها".

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وأضاف أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يطلب مني إرسال كمية معينة من الأسلحة، ولكن ينبغي علي أن أترك بعضها لنا لحماية أنفسنا والجناح الشرقي للناتو".

وأكد أن فرنسا "تساعد أوكرانيا في المقاومة على الأرض، ولكن ليس لغرض مهاجمة روسيا"، مضيفا: "نحن لسنا طرفا في هذا النزاع".

وأعاد إلى الأذهان أن "فرنسا كانت تساعد أوكرانيا بالأسلحة منذ بداية النزاع"، وخلال الأسابيع القادمة تخطط فرنسا لتزويدها بالرادارات وأنظمة الدفاع الجوي.

المصدر: تاس