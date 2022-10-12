سلطنة عمان وإيران تجريان تدريبات بحرية مشتركة (صور)

أجرت إيران وسلطنة عمان تدريبات بحرية مركّبة بمشاركة السفن العسكرية للبلدين في المحيط الهندي، والمياه العمانية.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء الأربعاء، بأن مدمرة "البرز" وسفينة الإسناد "تنب" التابعتين للقوات البحرية الإيرانية وسفينتي "الشهيد ناظري" و"الشهيد يحيائي" العسكرية من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، شاركت في المناورات البحرية مع سلطنة عمان.

وقالت الوكالة إنه إضافة إلى تلك السفن الإيرانية فقد شاركت سفن عسكرية للقوات البحرية التابعة لسلطنة عمان في المناورات البحرية، بالإضافة إلى مروحيات عمانية وإيرانية.

وحضر هذه التدريبات رئيسا لجنة الصداقة العسكرية للبلدين وأعضائها.

ويعود الهدف الرئيسي من إجراء هذه المناورات العسكرية البحرية بين سلطنة عمان وإيران إلى تعزيز العلاقات وتطوير التعامل العسكري بين البلدين، خاصة في مجال التخطيط وتنفيذ التمارين البحرية المركبة وتبادل المعلومات الخاصة بتوطيد أمن التجارب البحرية بينهما، ورفع المستوى العسكري للكوادر الشابة ونقل التجارب إليها وإكسابها الخبرات العسكرية اللازمة، فضلا عن رفع مستوى أداء واحتراف الكوادر المنخرطة في العمليات نفسها.

وتم تنفيذ السيناريوهات التي رسمت للقطع البحرية المختلفة والمروحيات المشاركة لكل من إيران وسلطنة عمان خلال التدريبات العسكرية، وهو ما يدل على تطور البرامج التي شملتها هذه التدريبات قياسا مع التمارين السابقة.

L'exercice combiné de sécurité maritime de la République islamique d'#Iran et d'Oman s'est déroulé dans le nord de l'océan Indien. pic.twitter.com/rzZ3insOzW — ISNA International (@Isna_Int) October 12, 2022

Iran’s Army Navy and the IRGC Navy on Wednesday held joint maritime security drill with the Navy of Oman in the North Indian Ocean. pic.twitter.com/Z2Si3vEUM3 — Tehran Times (@TehranTimes79) October 12, 2022

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية