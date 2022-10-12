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إيران.. عملاء للموساد يعترفون بتدرّبهم على تنفيذ تفجيرات مدمّرة في أصفهان (فيديو)

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إيران.. عملاء للموساد يعترفون بتدرّبهم على تنفيذ تفجيرات مدمّرة في أصفهان (فيديو)
RT
تم إجهاضها قبل أسابيع.. عناصر للموساد تعترف بتلقيها تدريبات لتنفيذ تفجيرات في إيران
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نشرت وسائل إعلام إيرانية فيديو لاعترافات عملاء للموساد الإسرائيلي خططوا لتنفيذ تفجيرات مدمرة في إحدى المنشآت الصناعية في مدينة أصفهان الإيرانية.

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ويشرح عملاء تل أبيب في الفيديو كيفية تلقيهم تدريبات في أماكن عدة بدءا من بوتسوانا وصولا إلى كردستان العراق.

وتشمل التدريبات تصنيع العبوات الناسفة والتخفي عن طريق المكياج وغيرها.

ويشرح الفيديو كيفية رصد قوات الأمن الإيرانية لهؤلاء حتى لحظة إلقاء القبض عليهم.

وذكرت قناة "العالم" الإيرانية أن اعتقالهم أدى للإطاحة برأس كبير من رؤوس الموساد الإسرائيلي.

المصدر: قناة "العالم" الإيرانية

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