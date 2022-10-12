رئيس ألمانيا يتعرض للانتقادات على عدم ارتدائه الكمامة

تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير للانتقادات بعد نشر صور ومقاطع فيديو ظهر فيها على متن قطار بدون كمامة طبية، ما يعتبر انتهاكا للقواعد الصحية المتبعة في البلاد.

وتم التقاط الصور التي أثارت انتقادات من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء رحلة عمل لشتاينماير إلى مدينة نويستيرليتز قبل عدة أيام.

وردت المتحدثة باسم الرئيس، كيرستين غاميلين على الانتقادات، يوم الأربعاء، أن شتاينماير خلع الكمامة لمدة 40 ثانية فقط، من أجل تصوير كلمته، ثم وضعها من جديد.

يذكر أن السياسيين الألمان يتعرضون بين حين وآخر للانتقادات لعدم التزامهم بالقواعد التي تم فرضها لمحاربة وباء فيروس كورونا.

وكان مسؤولون في وزارة الاقتصاد والمالية قد تعرضوا للانتقادات بسبب عدم ارتدائهم الكمامات على متن طائرة في سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي