سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بالضفة الغربية (فيديو)

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي فجر الخميس، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الطائرة المسيرة سقطت في قرية تسمى بـ"بيت أومير" بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، نتيجة لعطل فني.

وأكدت أنه لا يوجد أي تخوف من تسريب معلومات.

وشددت الإذاعة العبرية على أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في واقعة سقوط الطائرة المسيرة.

רחפן צה"ל נפל בעקבות תקלה טכנית במרחב הכפר בית אומר ליד חברון - אין חשש לדלף מידע, האירוע מתוחקר@Doron_Kadoshpic.twitter.com/bLFfeSsaph — גלצ (@GLZRadio) October 12, 2022

المصدر: وسائل إعلام عبرية