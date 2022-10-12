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سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بالضفة الغربية (فيديو)

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سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بالضفة الغربية (فيديو)
Gettyimages.ru
سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مدينة الخليل
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي فجر الخميس، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الطائرة المسيرة سقطت في قرية تسمى بـ"بيت أومير" بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، نتيجة لعطل فني.

وأكدت أنه لا يوجد أي تخوف من تسريب معلومات.

وشددت الإذاعة العبرية على أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في واقعة سقوط الطائرة المسيرة.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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