حادث مروع.. مصرع 16 شخصا بحريق حافلة ركاب في باكستان (فيديو)

لقى 16 شخصا على الأقل مصرعهم بحريق حافلة ركاب بالقرب من مدينة غامشورو، في إقليم السند جنوب شرقي باكستان.

وذكرت صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية يوم الأربعاء، أن 16 مسافرا على الأقل لقوا مصرعهم حينما اندلعت النيران في حافلة ركاب على طريق سريع بالقرب من غامشورو.

ووقع الحادث عندما كانت الحافلة متجهة من كراتشي إلى خيربور ناثان شاه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بقوات الإنقاذ إن الحافلة كانت تقل 35 مسافرا بينهم أطفال ونساء.

وأكدت المصادر أن 50% من الحافلة دمرت تماما بواسطة النيران، بينما لجأ بعض الركاب للقفز من الحافلة خلال سيرها.

وأكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا خلال الحادث، من بينهم 12 قاصرا تقل أعمارهم عن 15 عاما بينما كان أربعة آخرون من البالغين.

وأعرب وزير النقل في السند شارجيل إنام ميمون، عن أسفه للخسائر في الأرواح الغالية خلال الحادث.

وأمر بالتحقيق في الأمر وقال إنه يجب تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق وتحديد الأشخاص المسؤولين في غضون ثلاثة أيام.

وصرح ميمون بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أولئك الذين يتبين أنهم مهملون، مضيفا أنه تم رصد العديد من شركات النقل مذنبة بالإهمال في إجراءات السلامة وسيتم اتخاذ إجراءات ضدهم أيضًا.

A raging fire broke out on a passenger bus near Jamshoro and has claimed the lives of at least 16 people and injured 10 others. The cause of the fire is unknown



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المصدر: صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية