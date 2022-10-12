استطلاع: غالبية البولنديين يؤيدون نشر أسلحة نووية أمريكية في بلادهم

أظهر استطلاع للرأي أن حوالي 55٪ من البولنديين يؤيدون نشر واشنطن أسلحة نووية في بولندا، فيما يعارض هذه الفكرة 30٪.

ووفقا لإذاعة Polskie، بفضل برنامج المشاركة النووية للناتو، يمكن أن تصبح الرؤوس الحربية النووية متاحة للدول الأعضاء في الحلف التي لا تمتلك مثل هذه الأسلحة.

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ومنذ عام 2009، نشر هذا البرنامج الأسلحة النووية الأمريكية في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وفي الوقت الحالي، يجري الرئيس البولندي أندريه دودا مفاوضات حول ذلك مع السلطات الأمريكية.

وبحسب استطلاع أجراه IBRiS، يعتبر 54.1٪ من البولنديين أن بلادهم يجب أن تنضم إلى برنامج الناتو للمشاركة النووية، بينما يعارض 29.5٪ فقط من البولنديين مثل هذا القرار.

كما جاء في الاستطلاع سؤال عما إذا كان البولنديون قلقون من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، وجاءت النتيجة أن 48.7٪ قلقون لذلك، و39.6٪ لا يشعرون بالقلق.

المصدر: RT