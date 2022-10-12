الرئيس الليتواني متهم بـ"التحيز الجنسي" بسبب مزحة عن الجيش الألماني

تعرض الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا لاتهامات بـ"التحيز الجنسي"، بعد مقارنته الجيش الألماني بالفتاة، وفقا لتقارير إذاعة وتلفزيون ليتوانيا.

وقال نوسيدا في مقابلة مع قناة "بي إن إس": "الجيش الألماني، كما تعلمون، ليس فتاة من النوع الذي يمكن دعوته لقضاء أمسية لطيفة على بحيرة في الهواء الطلق. إنه جيش جاد يجب أن يعرض عقد زواج".

وأثار تصريح الرئيس استياء نشطاء حقوق الإنسان.

وقالت مارغريتا يانكوسكايت، طبيبة مركز تنمية الفرص المتكافئة للرجال والنساء: "اعتدنا أن يكون لدينا رئيس وزراء قال إن على النساء تزيين المكتب، والآن رئيس يسمح لنفسه بمثل هذه النكات".

ووصف رئيس قسم حقوق الإنسان في البلاد، يورات يوشكايت، نكتة الرئيس الليتواني بأنها "خطاب متحيز جنسيا أصبحت فيه المرأة أداة للرجل، وليست شخصا نشطا له رأيه الخاص".

المصدر: راديو سبوتنيك