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"الدوما" يدين قرار الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية الصادرة في المناطق المحررة

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Globallookpress
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أدان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" ليونيد سلوتسكي، قرار الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية الصادرة في المناطق التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية.

 ووصف سلوتسكي عبر "تلغرام" القرار بالمتحيز، وقال إنه يظهر الوجه الملتوي للديمقراطية الأوروبية التي تجاهلت نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة التي أظهرت النسب الكاسحة لرغبة سكانها بالانضمام إلى روسيا.

وأضاف أن المواطنين الروس لن يكترثوا لاعتراف أوروبا أو عدمه، فهم الآن في أحضان وطنهم الأم روسيا.  

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يذكر أن عدم الاعتراف هذا، يمنع منح تأشيرات شنغن لحملة جوازات السفر الروسية من سكان المناطق المحررة في جنوب وشرق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

 

 

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