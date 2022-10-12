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ماكرون: سنعيد تشغيل 10 مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية

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ماكرون: سنعيد تشغيل 10 مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية
AP Geert Vanden Wijngaert
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قررت إعادة تشغيل 10 مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في غضون الأسابيع المقبلة.

وقال ماكرون في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 2" يوم الأربعاء: "اليوم لدينا 30 من 56 مفاعلا نوويا عاملة. في الأسابيع المقبلة سيكون هناك 40 مفاعلا... هدفنا أن يكون لدينا 45 مفاعلا عاملة في يناير".

وفي مايو من هذا العام، كشفت وكالة السلامة النووية الفرنسية عن آثار تآكل في 12 مفاعلا نوويا، مما أدى لاحقا إلى إغلاقها وتم إغلاق عدد من المفاعلات الأخرى للإصلاحات المجدولة.

وقالت شركة الطاقة الفرنسية EDF، المشغل لمحطات الطاقة النووية في البلاد، إنها ستعيد تشغيل جميع المفاعلات المتوقفة قبل الشتاء، لتجنب نقص الكهرباء في البلاد وسط الزيادة الحادة في أسعار الطاقة.

المصدر: نوفوستي

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