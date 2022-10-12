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كييف: نحتاج لأكثر من 55 مليار دولار العام المقبل

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كييف: نحتاج لأكثر من 55 مليار دولار العام المقبل
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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أن أوكرانيا ستحتاج لأكثر من 55 مليار دولار في عام 2023، منها 17 مليارا لإعادة الإعمار.

وقال شميغال خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت في مؤتمر للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي: "أوكرانيا ما زالت بحاجة إلى دعم مالي جاد. نحن نتحدث عن مبلغ يزيد عن 55 مليار دولار أمريكي في عام 2023".

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وأشار إلى أن المبلغ المشار إليه يشمل 3.5 مليار دولار شهريا لتغطية عجز الموازنة إضافة إلى 17 مليار دولار لـ"مشاريع إعادة الإعمار العاجلة".

وطلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال نفس المؤتمر من حلفائه الغربيين تقديم قروض لبلاده لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة بعد القصف الروسي الأخير، وشراء الغاز والفحم قبل حلول الشتاء.

المصدر: نوفوستي

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