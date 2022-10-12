ماكرون: نقف إلى جانب المتظاهرين في إيران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقوف بلاده إلى جانب المتظاهرين في إيران، مع استمرار موجة الاحتجاجات في هذا البلد.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة على "قناة فرانس 2"، أعرب ماكرون عن "إعجابه" بـ"النساء والشباب" الذين يتظاهرون منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران.

ورأى ماكرون أن هؤلاء المتظاهرين يحملون "الطابع الكوني لقيم فرنسا".

وأضاف: "نقف الى جانب النساء والرجال الذين يناضلون من أجل هذه القيم"، مشدد على "الدفاع عما يحصل في إيران ودعمه".

وتابع: "في شكل واضح جدا، إن فرنسا تدين القمع الذي يمارسه النظام الإيراني اليوم".

كما وصف الفرنسيين الخمسة المعتقلين في إيران بأنهم "رهائن".

المصدر: "فرانس برس"