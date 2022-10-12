مجموعة G7 تبدي استعدادها لمواصلة التعاون مع "أوبك +"

أعرب وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في دول ـمجموعة G7 عن استعدادهم لمواصلة العمل مع "أوبك +"، رغم قرارها الأخير خفض إنتاجها من النفط مليوني برميل يوميا.

وطالبوا الدول المنتجة للنفط بزيادة إنتاجها للتقليل من تقلبات سوق الطاقة وأكدوا على استعدادهم للاستمرار بالتعامل مع دول "أوبيك +" رغم قرارهم المخيب للآمال.

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من جانبه صرح الرئيس فلاديمير بوتين خلال خطابه اليوم في منتدى أسبوع الطاقة الروسي بأن قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج يهدف لضمان استقرار الأسواق العالمية، وليس هو السبب في ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الغرب يحاول تعليق أخطاءه على شماعة الآخرين.

يذكر أن قرار التخفيض سيشغل حيز التنفيذ بداية شهر نوفمبر القادم وسيستمر حتى نهاية 2023.

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المصدر: نوفوستي