سيئول: نسعى للتعاون مع بكين لجعل بيونغ يانغ تتخلى عن سلاحها النووي

أكد مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي كيم سيونغ هان، أن بلاده ستعمل مع الصين والمجتمع الدولي لجعل كوريا الشمالية تسير على الطريق الصحيح، بما يفضي إلى نزع سلاحها النووي.

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وقال كيم سيونغ هان": "لن نعمل بنشاط مع الصين فقط لجعل كوريا الشمالية تسير على الطريق الصحيح، بل سنتعاون مع المجتمع الدولي أيضا لدعم نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".

وأضاف: "من المستحيل التنبؤ بما ستفعله كوريا الشمالية بعد إعلان 10 أكتوبر، لكن إدارة يون سيوك يول ستراقب عن كثب التطورات في كوريا الشمالية وتستعد لحالة الطوارئ بجدية".

وأشار كيم إلى أن "مكتب الأمن القومي يأخذ بجدية الظروف الحالية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة"، معتبرا أن "إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي يعد انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويمثل تحديا مباشرا للمجتمع الدولي".

وعن حالة التأهب "لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية"، علق كيم قائلا: "بالنظر إلى أن تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لبيونغ يانغ لن يؤدي إلا إلى تعميق عزلتها على الساحة الدولية، نركز على تعزيز قوة الردع ضد كوريا الشمالية من خلال تقوية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة..نحن نركز على تقوية التحالف".

المصدر: "يونهاب"