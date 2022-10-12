"غلوبال تايمز": واشنطن تجني ملايين الدولار من كارثة الأوروبيين

أشار هو شيجين، في "غلوبال تايمز" إلى ازدياد كبير في قلق دول الاتحاد الأوروبي إزاء السياسات الاقتصادية الأمريكية.

وقال الصحفي إن "ألمانيا وفرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي ككل، بدأوا يعلنون صراحة عدم رضاهم عن الولايات المتحدة"، واصفا ذلك بالصحوة في الواقع القاسي.

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واعتبر أنه: "إذا لم تغير أوروبا موقفها، فسوف تتحول من لاعب عالمي إلى تابع للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على أمريكا في القضايا الأمنية، في حين أن الأخيرة تستفيد ببساطة من مشاكل الأوروبيين.

وأكد أن "الشركات الأمريكية تحصل على أكثر من 100 مليون دولار مقابل كل سفينة غاز طبيعي مسال متجهة إلى أوروبا. إنهم يجنون الأموال من كارثة الأوروبيين الذين يعانون من أزمة طاقة. إنها طريقة غير أخلاقية للغاية لكسب المال".

المصدر: نوفوستي