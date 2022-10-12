نتنياهو: اتفاق الحدود استسلام تاريخي مخجل لنصر الله من قبل لابيد وغانتس (فيديو)

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء يائير لابيد بعد الاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية، وقال إنه استسلام تاريخي لنصر الله.

ووصف نتنياهو في مقطع فيديو يوم الأربعاء الاتفاق بـ"الضعيف والهاوي".

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وسخر نتنياهو من تصريحات لابيد بأن الحديث يدور عن "اتفاق تاريخي"، قائلا إنه "اتفاق استسلام تاريخي مخجل لنصر الله من قبل لابيد وغانتس".

وأضاف: "لقد أعطوه مياهنا الإقليمية، وأراضينا السيادية وغازنا، وفي النهاية أيضا رضخنا لمطلب حزب الله بالسماح لإيران بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل إسرائيل.. إنهم يجعلون إيران قريبة من منطقتنا".

وصرح زعيم المعارضة: "هذه اتفاقية استسلام من قبل رئيس وزراء انتقالي ضعيف وهاوي إنه استسلم لكل مطالب حزب الله".

وأوضح أن الأمر الأكثر خطورة هو أن لابيد وغانتس خلقا سابقة خطيرة للغاية، مشيرا إلى أن الإرهاب يهدد وإسرائيل تنهار وهذا ضرر خطير للغاية لقوتنا الرادعة، حسبما جاء على لسانه.

واختتم الفيديو قائلا: "أطرح سؤالا آخر: كيف تسمحون حتى بالتوقيع على مثل هذا الاتفاق من قبل حكومة انتقالية قبل أيام قليلة من الانتخابات؟ أذكركم بأن الحكومة الانتقالية التي نقودها لم يُسمح لها بتقديم منح إضافية للمواطنين والشركات التي عانوا من فيروس كورونا، وها هم يسمحون لغانتس ولابيد بتقديم منحة ضخمة لحزب الله.. هذه الأموال تذهب مباشرة من لبنان إلى نصر الله".

זה לא הסכם היסטורי, זאת כניעה היסטורית. pic.twitter.com/ACXyGCHhVe — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 12, 2022

المصدر: وسائل إعلام عبرية