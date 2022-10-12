مقتل ضابطي شرطة في اشتباك مسلح في كندا
Legion-Media
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أصدرت الشرطة الكندية بيانا أعلنت فيه مقتل اثنين من ضباطها والمهاجم، في اشتباك مسلح وقع في أحد مباني مدينة إنيسفيل في ولاية أونتاريو.
وأوضح البيان أن رجال الشرطة استجابوا لاتصال هاتفي يفيد بوقوع شجار في أحد المباني وعند وصولهم إلى المكان باشر الجاني بإطلاق النار باتجاههم مما أدى إلى مقتله وإصابة 2 من رجال الشرطة بجروح بالغة نقلا على إثرها إلى المشفى.
وأضاف البيان أن أحدهما توفي في طريقه إلى المشفى أما الآخر فكان في حالة حرجة وتم الإعلان عن وفاته لاحقا.
المصدر: نوفوستي