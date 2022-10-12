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رئيس "الموساد" يؤكد أن الاتفاق مع لبنان ليس إنجازا لحزب الله

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Gettyimages.ru
رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع
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قال رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت​​)، إن من يدعي أن الاتفاق على الحدود البحرية إنجاز لحزب الله، لا يفهم الوضع في لبنان.

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وأضاف رئيس الموساد أن الاتفاق ليس جيدا لحزب الله، لأنه "يشكل اعترافا فعليا بإسرائيل، وهو ما يعارضه الحزب.

وأضاف برنياع أن حزب الله بدأ التعامل مع مسألة اتفاق الحدود البحرية بطريقة جادة فقط في مايو الماضي، عندما أدرك أن الرأي العام في لبنان يدعم الاتفاق.

وصرح بأن حزب الله لم يكن يريد اتفاقا مع إسرائيل، لكنه أدرك أنه في ظل الأزمة السياسية الداخلية في لبنان، لديه فرصة لكسب رصيد في الرأي العام.

ونقل موقع "واللا" عن مصدرين حضرا الاجتماع أن رئيس الأركان أفيف كوخافي اتفق مع ما جاء على لسان رئيس الموساد، وأكد أن الاتفاق ليس في صالح حزب الله.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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