برلين مهددة بفقدان نصف فوانيس طرقاتها التراثية في ظل شح الغاز الروسي

كشفت وكالة "بلومبيرع" أن العاصمة الألمانية برلين مهددة بفقدان نصف فوانيسها التراثية العاملة بالغاز لإنارة الشوارع، في ظل شح إمدادات الغاز الروسي.

ويوجد في برلين حوالي 43 ألف مصباح على الطرقات، منها حوالي 23 ألف يعمل على الغاز، وتقع بشكل رئيسي في الجزء الغربي من المدينة. وتستهلك المصابيح القديمة الكثير من الغاز، كما يستهلك منزل مكون من شخص واحد. وفي الوقت نفسه، يعمل حوالي ألف مصباح على مدار الساعة.

وحاولت السلطات المحلية عدة مرات التخلي عن الطريقة المكلفة لإضاءة الشوارع واقترحت استبدالها بمصابيح للتوفير. ومع ذلك، بسبب القيمة الثقافية والضوء الدافئ، بقيت مصابيح الغاز في أماكنها. ولكنه في الوضع الحالي، تفاقمت المشكلة.

المصدر: لينتا. رو