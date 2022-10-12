إبراهيم رئيسي: إيران تعمل على بناء الثقة المتبادلة مع دول الجوار

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تمسّك طهران ببناء التعاون مع المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية، وسعيها لبناء الثقة المتبادلة مع دول الجوار.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن تصريحات الرئيس جاءت قبيل مغادرته البلاد إلى كازاخستان من أجل حضور مؤتمر القمة السادس للدول الأعضاء في منظمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا "سيكا".

وأكد إبراهيم رئيسي أن التعامل مع تلك المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية يتيح فرصا مناسبة لتعزيز أسس التقارب وحسن الجوار ونظام التعددية، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات محددة نظرا لضيق الوقت مع عدد من الرؤساء الذين سيحضرون هذا المؤتمر الدولي.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمنيته في أن يحقق هذا المؤتمر نتائج إيجابية في إطار التعاون الاقتصادي والسياسي مع إيران، لافتا إلى الخطوات التي اتخذتها بلاده لتعزيز أواصر الثقة مع دول الجوار.

وقال إبراهيم رئيسي: "لقد ركزنا كخطوة أولى في هذا السياق على بناء الثقة المتبادلة مع الجيران".

وشدد الرئيس الإيراني على أن قيام بلاده بدورها كقوة إقليمية تتمتع بالعديد من الطاقات سيتيح فرصا مناسبة لبقية الدول في القارة الآسيوية، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن على صعيد القارة.

وكان الرئيس الإيراني قد صرح بأن بلاده تسعى للعب دور فاعل في المنطقة، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع الجيران من أساسيات الحكومة، قائلا إن تطوير العلاقات مع جيران ودول المنطقة من السياسات الأساسية للحكومة الثالثة عشرة.

المصدر: وكالة "إرنا"