"بلومبرغ" أوروبا تلحق الدول النامية في استئجار محطات كهرباء عائمة لمواجهة أزمة الطاقة

أشارت "بلومبرغ" إلى أن أزمة الطاقة تدفع الأوروبيين للتفكير باستئجار محطات كهربائية عائمة تستخدمها البلدان النامية، حيث تلقت شركة تركية تنتج هذه المحطات طلبات من 4 اقتصادات أوروبية.

وتستشهد الوكالة ببيانات شركة Karpowership التركية، المالكة لأسطول من المحطات العائمة، التي تلقى طلبا لدى الدول الإفريقية التي تعاني انقطاع الكهرباء.

ووفقا لرئيسة الشركة زينب حريزي، تتفاوض الشركة حاليا مع أكبر أربعة اقتصادات في أوروبا، وتأمل في التغلب على العقبات البيروقراطية والبدء في إنتاج "الكهرباء بسعر منخفض".

ويمكن لشركة Karpowership أن تزود أوروبا بثماني سفن تستطيع توليد 2 غيغاواط من الكهرباء بسعر 20-25 يورو سنت لكل كيلوواط/ساعة، وهذا أقل بمرتين من القيمة السوقية لإمدادات الكهرباء في ألمانيا.

وحسب "بلومبيرغ"، تكمن المشكلة في أن محطات الطاقة العائمة تعمل بالغاز الطبيعي المسال، والديزل منخفض الكبريت، وهذا سيثير احتجاج دعاة حماية البيئة.

في وقت سابق، توقعت وكالة الطاقة الدولية أزمة طاقة غير مسبوقة في أوروبا وحذرت من أن تقليل استهلاك الغاز بنسبة 10 في المائة، كما فعلت دول أوروبية غير كاف، وأوصت بالتخفيض بمقدار 13 في المائة إضافية، لضمان أمن الطاقة.

المصدر: Lenta.ru