البيت الأبيض: بايدن لا يعتزم لقاء بوتين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس جو بايدن لا يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة "العشرين" المزمعة في إندونيسيا.

وقال بايدن نفسه في وقت سابق إنه لا يرى في الوقت الحالي أي جدوى من إجراء مفاوضات مع بوتين.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لم ترفض بتاتا أي اتصالات مع الولايات المتحدة خلال قمة العشرين، و"إذا تم تقديم عرض، فإن موسكو ستنظر فيه".

المصدر: نوفوستي