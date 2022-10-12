البيت الأبيض يحث روسيا على قبول الاقتراح الأمريكي لتبادل السجناء أو طرح عرض بديل

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس، جو بايدن، أعرب عن ضرورة قبول روسيا العرض الأمريكي لتبادل الموقوفين والسجناء، أو طرح اقتراحها لذلك على واشنطن.

وقالت جان بيير: "الرئيس بايدن مقتنع تماما بأنه يتعين على روسيا إما قبول الاقتراح الجاد لتبادل السجناء الذي قدمناه، أو تقديم اقتراح جاد للمفاوضات. ومع ذلك، أكرر، ليس لديه نية للقاء (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".

وأضافت في الوقت نفسه، أن الإدارة الأمريكية تواصل الاتصال بموسكو بشأن آفاق تبادل السجناء.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن الولايات المتحدة تعرض على روسيا تبادل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير المدانة بتهريب المخدرات، وبول ويلان المدان بالتجسس، مقابل فيكتور بوت، لكن يزعم أن روسيا طلبت مواطنا آخر.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق نظيره الأمريكي إلى "دبلوماسية هادئة" بدلا من مناقشة عامة في هذا الصدد.

المصدر: نوفوستي