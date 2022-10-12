لابيد: الاتفاق البحري مع لبنان يعزز أمننا ويمنع صداما عسكريا مع "حزب الله"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأربعاء أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يعزز أمن إسرائيل ويمنع صداما عسكريا مع "حزب الله".

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وفي مؤتمر صحفي، قال يائير لابيد: "أشكر الرئيس الفرنسي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعمهما ومساعدتهما..هذا إنجاز عظيم لإسرائيل ولأمن إسرائيل وللاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف لابيد: "تحافظ هذه الصفقة على أمن المناطق في الشمال وكذلك حرية عمل جيش الدفاع الإسرائيلي وسيطرة البحرية الإسرائيلية على المنطقة الأقرب إلى الخط الساحلي، على ما يعرف بخط العوامات، وأوضحت المؤسسة الأمنية لمجلس الوزراء والحكومة أن هذا الاتفاق يلبي احتياجاتنا الأمنية على النحو الأمثل، وكما قال رئيس الأركان العامة للحكومة، فإن هذا لا يحافظ على أمننا، بل إنه يعزز أمننا".

وأردف: "هذا الاتفاق يحول دون وقوع صدام عسكري مع "حزب الله"..اسرائيل لا تخاف من حزب الله..الجيش الإسرائيلي أقوى من أي منظمة إرهابية، وإذا خرجنا للمعركة، فإننا سنوجه لهم ضربة قوية، ومع ذلك، إذا كان من الممكن منع الحرب، فإن مهمة الحكومة المسؤولة هي القيام بذلك".

واستطرد: "في كل خطوة على الطريق، أوضحنا للبنانيين أنه مع أو بدون اتفاق، لن تؤخر إسرائيل حتى يوم واحد إنتاج الغاز من منصة كاريش، ولن تستسلم لأي التهديد..حقل كاريش يقع في أراضينا السيادية، والهجوم عليه هو هجوم على دولة إسرائيل..لن نتردد لثانية واحدة في استخدام القوة للدفاع عن حقل الغاز لدينا".

وأكمل لابيد: "تضمن هذه الصفقة أمن الطاقة لإسرائيل وستدر عائدات بمليارات الدولارات ستستفيد منها كل أسرة في إسرائيل، وستحصل إسرائيل على ما يقارب 17% من عائدات حقل الغاز اللبناني، حقل قانا - صيدا ، إذا ومتى سيفتحونه"، مضيفا: "لقد أقمنا هذه الاتفاقية مع الأمريكيين حتى لا تصل أموال هذا المجال إلى حزب الله..الآن وقد انتهت المفاوضات، وافقت الحكومة على وضع الاتفاقية على طاولة الكنيست لمدة 14 يوما، وسيتم ذلك بالفعل هذا المساء..جميع المواد الاستخباراتية السرية التي لا يمكننا إحضارها أمام الكنيست بكامل هيئتها ستعرض على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وعندما تُعرض الصفقة على الجمهور، سيتمكن الجميع من أن يروا بأنفسهم ما هو الإنجاز التاريخي الذي حققته إسرائيل، ومدى انفصال الدعاية الكاذبة والسامة عنها عن الواقع، وذلك لأغراض سياسية، في المقام الأول، من قبل أشخاص لم يطلعوا على الصفقة وليس لديهم أدنى فكرة عما كان وما لم يكن موجودا فيها".

وتابع: "أرسلت هذا المساء دعوة لتقديم إحاطة لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، حتى يتمكن من معرفة الاتفاق وتفاصيله..سنقوم بدعوة جميع رؤساء أحزاب المعارضة للإحاطة وإطلاعهم على تفاصيل الصفقة لأول مرة".

المصدر: RT