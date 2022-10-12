الاتحاد الأوروبي يعدّ حزمة جديدة من العقوبات على إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي سيقرّون عقوبات على إيران في الـ17 من أكتوبر على خلفية قمع الاحتجاجات.

وقالت كولونا: "سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين. وسنفرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في إيران".

وكانت إيران قد أعلنت، 11 مايو الماضي، عن توقيف أوروبيين "دخلا البلاد بهدف إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع".

من جانبها أدانت السلطات الفرنسية اعتقال الفرنسيين معتبرة أن تلك الاتهامات "لا أساس لها" وطالبت بـ "الإفراج الفوري عنهما".

المصدر: RT