جريمة مروعة.. لاعب كمال أجسام أمريكي يستغل عودة طليقته لأخذ مقتنياتها ويقتلها ويحرق جثتها

أقدم لاعب كمال أجسام أمريكي من ولاية فلوريدا على قتل زوجته السابقة بعد حضورها إلى المنزل لأخذ مقتنياتها، وأحرق جثتها.

وقالت الشرطة إن "لاعب كمال أجسام غاضب أحرق زوجته السابقة في فناء منزله الخلفي".

واتهم الرجل بقتل زوجته السابقة عندما جاءت إلى منزله لأخذ بعض متعلقاتها، ثم حرق جسدها، وفقا لما ذكره موقع "إن بي سي 2"، الثلاثاء.

والقاتل يدعى إيان كريستوفر باوناتش (43 عاما)، والضحية تدعى كاتي باوناتش (39 عاما).

وبعد أيام من حصول الجريمة، يقول المحققون إنهم عثروا على عظم فك بشري مع وجود أحد الأسنان داخله في "كومة محروقة" داخل الفناء.

وخلال عملية بحث أوسع للممتلكات اكتشف رجال الشرطة قطعة من الفك السفلي بأسنان سليمة في كومة حرق، واكتشفوا برميلا أزرق سعة 50 غالونا بالقرب من كومة الحرق التي تفوح منها رائحة لحم متحلل، وداخل البرميل اكتشفوا قطعة إضافية من عظام بشرية، كما تم اكتشاف قطع عظام بشرية أخرى في المنطقة المحيطة بأكوام الحرق.

كما عثر لديه على كواتم صوت غير مرخصة، ووجهت إليه تهم تشمل "عدم إبلاغ الطبيب الشرعي بالوفاة، و12 تهمة بحيازة مواد خاضعة للرقابة دون وصفة طبية".

ووفقا لسجلات اطلع عليها الموقع، لا يزال بوناتش رهن الاحتجاز في سجن مقاطعة هندري، وليس لديه محام مدرج في سجلات المحكمة، ولم يتم الوصول إليه للتعليق، الثلاثاء.

ومع ذلك، ينفي بوناتش التهم الموجهة إليه، وفي حالة إدانته بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، قد يواجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يدعي باوناتش أنه لاعب كمال أجسام شغوف، وأنه جندي سابق في مشاة البحرية التحق بجامعة "جيري فالويل ليبرتي".

Ian Christopher Baunach:

- Veteran

- Florida citizen

- God fearing Christian

- Graduate of @LibertyU

- Fitness enthusiast

- Trump #MAGA supporter

- Arrested for brutally killing ex-wife, incinerating her body, possessed numerous assault rifles and illegal steroids.#hypocrisypic.twitter.com/NYubiDXRJ2 — Hugo the First (@hugo_stratton) October 12, 2022

Ian Christopher Baunach:

Trump #maga supporter and avid christian graduate of @LibertyU.

Brutally murdered wife and burned her body on his property. Found numerous guns and illegal steroids on his property.#MAGAcult#MAGAMORONpic.twitter.com/GjaFc0VpSL — Hugo the First (@hugo_stratton) October 12, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية