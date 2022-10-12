البنتاغون: نسعى لنشر دفاع جوي متكامل في أوكرانيا

قال مارك ميلي، رئيس لجنة أركان القوات الأمريكية إن بلاده تسعى مع حلفائها لنصب أنظمة دفاع جوي صاروخي متكاملة في أوكرانيا لتمكينها من حماية نفسها من الضربات الروسية.

وقال ميلي: "ما تطلبه أوكرانيا وما نعتقد أنه يمكن تقديمه هو نظام دفاع جوي صاروخي متكامل. لا يسيطر على كل المجال الجوي فوق أوكرانيا، لكنه يهدف إلى الدفاع عن الأهداف ذات الأولوية التي تحتاج أوكرانيا لحمايتها".

ووفقا لميلي، يتم النظر في طرق مختلفة لنقل أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي ذات النطاقات المختلفة إلى أوكرانيا وأن التركيبة المناسبة ستسمح بإغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الروسية، حسب زعمه.

وفي وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن أول نظامين للدفاع الجوي من طراز NASAMS سيصلان إلى أوكرانيا في "المستقبل القريب".

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الناتو سيركز على إمداد كييف بأنظمة الدفاع الجوي.

يذكر أنه سبق لأوكرانيا وأعلنت أنها نصبت "قبة حديدية" فوق كييف بأنظمة دفاعية سلمها لها الناتو، وأخرى روسية وسوفيتية، قبل الضربة الصاروخية الأخيرة لأوكرانيا التي أظهرت فشل دفاعات كييف وحلفائها الذريع في اعتراض الصواريخ الروسية المجنحة، وفرط الصوتية.

المصدر: تاس