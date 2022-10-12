موقع "واللا": مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ينفي حصول لبنان على 100% مما أراده

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، إن لبنان لم يحصل على 100% من مطالبه في اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين.

إقرأ المزيد

وأضاف في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "لم يحصل لبنان على 100% مما طلبه، حيث أراد اللبنانيون الحصول على 100% من خزان قانا، لكنهم حصلوا على معظمه وليس كله، إذ أنه سيتم تعويض إسرائيل عن حقها في الخزان"، بحسب موقع "واللا" العبري.

وأكد حولتا أن "الاتفاق لا ينسجم مع مصالح إيران في لبنان"، مشيرا إلى أنها أول تسوية سياسية تجاه لبنان منذ 40 عاما.

وصرح بأن "الاتفاق يقوي الحكومة اللبنانية ويقلل من اعتماد الحكومة على حزب الله وبالتالي، فهو ضد المصالح الإيرانية.. من وجهة نظر الإسرائيليين، كان ذلك أحد المصالح في إبرام الاتفاق".

وفي وقت سابق اليوم، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.

المصدر: موقع "واللا" العبري