الرئاسة التركية: إلغاء شروط بيع "إف-16" لأنقرة من مشروع قانون أمريكي خطوة إيجابية

رحب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بإلغاء شروط بيع طائرات "إف16" إلى أنقرة في نسخة مجلس الشيوخ الأمريكي، من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023.

وفي تصريح صحفي خلال رحلته رفقة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا، قال قالن "نعتبر ذلك خطوة إيجابية".

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وأشار إلى أن إلغاء تلك الشروط يمهد الطريق لعرض مشروع القانون على الكونغرس بما يتماشى مع التطلعات التركية.

وأضاف "هذا تطور جيد بالنسبة لنا، وإذا ما أبرمنا صفقة F-16، فإننا سنفعل ذلك في الظروف المواتية لنا".

واستدرك أن تركيا ما يزال أمامها الكثير من القضايا التي تنتظر التفاوض مع الجانب الأمريكي.

وصرح بأن هذا تطور يصب في مصلحتنا، ونحن تعتبر ذلك خطوة إيجابية بالنسبة لتركيا.

وعقد مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء جلسة لتحديد الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمن ميزانية الدفاع للعام القادم.

ويناقش المجلس نحو 900 ملحق مطروح من أجل الإضافة إلى مشروع القانون.

وأفادت وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأمريكي أنه تم إخراج ملحقين مطروحين من قبل السيناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، والسيناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن.

ويجعل الملحقان بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات "إف-16" لتركيا مرتبطا بشروط.

ومن الشروط التي طرحت في ملحق مينينديز، التعهد باتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن يكون بيع الطائرات لتركيا متوافقا مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، وألا يتم استخدام الطائرات المباعة في الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اليوناني.

أما فان هولن، فقد أضاف إلى مشروع القانون شرط عدم استخدام الطائرات ضد تنظيم "واي بي جي-YPG"، وأن توافق تركيا على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: الأناضول